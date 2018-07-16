Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина

СЕГОДНЯ 21:38 2018-07-16T21:38:45+03:00

Президент РФ преподнес в подарок американскому коллеге официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

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Президент США Дональд Трамп подарил российскому коллеге Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американский клуб Washington Capitals, который в этом сезоне выиграл кубок Стэнли. Также американский лидер преподнес в подарок хоккейную шайбу.

"Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, завершившегося накануне в России. Американский лидер принял подарок с улыбкой, похлопал по мячу, а затем перебросил его присутствовавшей на пресс-конференции своей супруге Меланье, попросив передать 12-летнему сыну Бэрону.

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся саммит президентов России и США.