2018-07-16T22:00:53+03:00
Политика

Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя

По мнению президента Украины, Россия «незаконно» проводит досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские войска могут организовать "военную операцию" против Мариуполя и других украинских городов, расположенных на Азовском море.

По мнению украинского лидера, российская сторона "незаконно" досматривает суда, направляющиеся в порты Украины через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", — сказал Порошенко во время рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze, передает сайт главы государства.

Напомним, представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Россия не задерживает украинские суда в Азовском море, а проводит рядовые досмотры. Он напомнил, что пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в Азовское море суда.

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