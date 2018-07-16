Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя

СЕГОДНЯ 22:00 2018-07-16T22:00:53+03:00

По мнению президента Украины, Россия «незаконно» проводит досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские войска могут организовать "военную операцию" против Мариуполя и других украинских городов, расположенных на Азовском море.

По мнению украинского лидера, российская сторона "незаконно" досматривает суда, направляющиеся в порты Украины через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", — сказал Порошенко во время рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze, передает сайт главы государства.

Напомним, представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Россия не задерживает украинские суда в Азовском море, а проводит рядовые досмотры. Он напомнил, что пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в Азовское море суда.