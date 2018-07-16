ФИФА назвала Черышева одним из пяти открытий чемпионата мира

СЕГОДНЯ 22:26 2018-07-16T22:26:20+03:00

Также в список включены англичанин Киран Триппьер, японец Такаси Инуи, датчанин Каспер Шмейхель и Йерри Мина из Колумбии

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала полузащитника сборной России Дениса Черышева одним из пяти открытий чемпионата мира 2018 года.

В пяти матчах с участием российской команды Черышев забил четыре гола. Сборная РФ впервые дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

Также в список футболистов, удививших своей игрой на чемпионате, вошли англичанин Киран Триппьер, японец Такаси Инуи, датчанин Каспер Шмейхель и Йерри Мина из Колумбии.

"ЧМ-2018 стал звездным часом Черышева — для полного счастья не хватило разве что выхода в финал. Все началось с потрясающего дубля в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира, потом был гол в ворота Египта, а затем он забил фантастический гол в ворота Хорватии в четвертьфинале", - говорится в сообщении на сайте ФИФА.

Отмечается, что Черышев добился такого результата, почти не имея практики в мадридском "Реале" и пропустив большую часть сезоне в "Вильярреале" из-за травмы.

Напомним, ранее стало известно, что четверо российских футболистов - Артем Дзюба, Денис Черышев, Марио Фернандес и Александр Головин - обошли аргентинца Лионеля Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018 по версии британского Sky Sports.