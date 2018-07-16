Сенатор Маккейн назвал саммит Трампа и Путина в Хельсинки "трагической ошибкой"

СЕГОДНЯ 23:06 2018-07-16T23:06:24+03:00

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Сенатор Конгресса США от штата Аризона Джон Маккейн, известный своими антироссийскими настроениями, назвал переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "трагической ошибкой".

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей", — сообщается в письменном заявлении сенатора.

Маккейн заявил, что ущерб от поведения американского президента сейчас сложно подсчитать, но можно сделать вывод, что "саммит в Хельсинки был трагической ошибкой".

"Есть искушение описать эту пресс-конференцию как жалкий разгром, иллюстрацию того, как опасна недостаточная подготовленность и отсутствие опыта. Но речь идет не об ошибочных твитах политика-новичка. Это был сознательный выбор президента, который, похоже, намерен реализовать свои галлюцинации насчет теплых отношений с режимом Путина", — заявил Маккейн, комментируя совместную пресс-конференцию Путина и Трампа по итогам саммита.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялись переговоры лидеров России и США, после чего Путин и Трамп сообщили о заинтересованности в улучшении отношений.