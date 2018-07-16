Американский сенатор после встречи Трампа с Путиным призвал усилить санкции против России
После встречи президентов США и России в Хельсинки в Вашингтоне вновь зазвучали призывы к ужесточению антироссийских санкций. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер раскритиковал выступление Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, назвав речь главы Белого дома «опасной». По его мнению, Трамп продемонстрировал «безрассудство и слабость».
Выступая на специальном брифинге в конгрессе, Шумер призвал представителей обеих партий усилить санкции против нашей страны. Кроме того, он заявил, что все принимавшие участие в прошедшем 16 июля российско-американском саммите сотрудники администрации по вопросам национальной безопасности должны дать показания в конгрессе, передает агентство Reuters.
«За всю историю нашей страны американцы никогда не видели, чтобы президент Соединенных Штатов поддерживал противника так, как президент Трамп поддержал президента Путина», - написал сенатор на своей странице в Twitter.
Напомним, долгожданная встреча лидеров двух крупнейших в мире государств состоялась в понедельник. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».
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