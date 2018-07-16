Американский сенатор после встречи Трампа с Путиным призвал усилить санкции против России

16 Июль 23:54 2018-07-17T00:10:37+03:00

Лидер демократов в сенате США раскритиковал выступление главы Белого дома в Хельсинки, обвинив его в «безрассудстве и слабости»

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После встречи президентов США и России в Хельсинки в Вашингтоне вновь зазвучали призывы к ужесточению антироссийских санкций. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер раскритиковал выступление Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, назвав речь главы Белого дома «опасной». По его мнению, Трамп продемонстрировал «безрассудство и слабость».

Выступая на специальном брифинге в конгрессе, Шумер призвал представителей обеих партий усилить санкции против нашей страны. Кроме того, он заявил, что все принимавшие участие в прошедшем 16 июля российско-американском саммите сотрудники администрации по вопросам национальной безопасности должны дать показания в конгрессе, передает агентство Reuters.

«За всю историю нашей страны американцы никогда не видели, чтобы президент Соединенных Штатов поддерживал противника так, как президент Трамп поддержал президента Путина», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, долгожданная встреча лидеров двух крупнейших в мире государств состоялась в понедельник. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».

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