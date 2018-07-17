2018-07-17T02:28:21+03:00
Политика

Путин «крайне негативно» относится к возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО

Президент России напомнил, что Североатлантический альянс обещал не расширяться на восток
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в ХельсинкиПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в ХельсинкиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы зарубежных журналистов, рассказал, как бы он отнесся к возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО.

«Я бы отрицательно отнесся к такой ситуации», - сказал глава российского государства в интервью телеканалу Fox News, отметив, что Североатлантический альянс может «работать непосредственно с этими странами в двустороннем формате» и без принятия их в свои ряды.

Он пояснил, что «продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была чрезвычайно негативной».

При этом Владимир Путин напомнил об обещании военного блока не расширяться на восток.

«Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник состоялась долгожданная встреча лидеров России и Соединенных Штатов. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».

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