Путин: Попытки запада изолировать Россию провалились
Попытки западных стран изолировать Россию изначально были обречены га провал, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, и вы видите, что эти усилия провалились, они и не могли увенчаться успехом», - сказал он американским журналистам, добавив, что «Россия слишком велика, чтобы ее можно было изолировать».
«Только посмотрите на размер, на масштабы России, её важность с точки зрения международной безопасности, её экономику, её вклад в мировой энергетический рынок», - подчеркнул Владимир Владимирович.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча президентов России и Соединенных Штатов. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».
Однако сразу после двустороннего российско-американского саммита в бельгийской столице из Вашингтона вновь зазвучали русофобские заявления и призывы ужесточить санкции США против нашей страны.
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