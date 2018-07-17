Путин: Попытки запада изолировать Россию провалились

СЕГОДНЯ 02:45 2018-07-17T02:45:05+03:00

Глава российского государства подчеркнул, что наша страна слишком велика, чтобы ее можно было изолировать

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Попытки западных стран изолировать Россию изначально были обречены га провал, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, и вы видите, что эти усилия провалились, они и не могли увенчаться успехом», - сказал он американским журналистам, добавив, что «Россия слишком велика, чтобы ее можно было изолировать».

«Только посмотрите на размер, на масштабы России, её важность с точки зрения международной безопасности, её экономику, её вклад в мировой энергетический рынок», - подчеркнул Владимир Владимирович.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча президентов России и Соединенных Штатов. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».

Однако сразу после двустороннего российско-американского саммита в бельгийской столице из Вашингтона вновь зазвучали русофобские заявления и призывы ужесточить санкции США против нашей страны.

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