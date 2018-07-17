«Русский Букер» берет паузу: в этом году награду вручать не будут

СЕГОДНЯ 02:59 2018-07-17T03:21:26+03:00

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В этом году русскоязычные писатели останутся без традиционной ежегодной награды: литературная премия «Русский Букер» оказалась на грани закрытия из-за недостатка финансирования.

«Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год будет пропущен. «Букер» берет паузу, не оставляя усилий найти финансовую поддержку», - сообщили организаторы конкурса.

Ранее стало известно, что компания «Фетисов иллюзион» прекратила поддержку премии. По словам устроителей, поиски нового попечителя будут продолжаться в ноябре и декабре, но если до конца года спонсора найти не удастся, правлению фонда «Русский Букер» придется закрыть премию, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Премия «Русский Букер» основана в 1991 году как первая негосударственная премия в современной России. С тех пор она ежегодно присуждается автору лучшего романа на русском языке и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны.

Впервые награду, главная цель которой – привлечь внимание читающей публики к серьезной и качественной отечественной прозе, вручали в 1992 году. В разное время лауреатами премии становились Булат Окуджава, Василий Аксенов, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Владимир Маканин, Михаил Бутов, Александр Иличевский, Михаил Елизаров, Елена Чижова и другие.

В прошлом году награду получила Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства»