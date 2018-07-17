Порошенко рассказал, когда Киев будет готов провести выборы в Донбассе

СЕГОДНЯ 04:04 2018-07-17T04:16:48+03:00

По словам украинского лидера, это станет возможным только после введения миротворцев ООН

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Лидер Незалежной Петр Порошенко рассказал, когда Киев сможет провести выборы в Донбассе. По его словам, власти Украины начнут «политический процесс по подготовке к местным выборам» в регионе после ввода миротворческой миссии ООН.

Он подчеркнул, что как только миротворцы «разоружат незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс» подготовки к голосованию «и будем вести диалог с теми, кого изберут на выборах, признанных свободными».

Об этом Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, отметив, что именно такие действия прописаны в Минских договоренностях по урегулированию конфликта на востоке страны.

Ранее сайт kp.ru писал, что с предложением ввести миротворцев в Донбасс еще в прошлом году выступил президент России Владимир Путин. Однако потом Киев стал настаивать, чтобы миссия ООН разместилась не только на разделительной линии между украинскими силовиками и ополченцами, а на всей территории Донбасса, в том числе и на границе с Россией.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).