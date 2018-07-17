В «Нафтогазе» прокомментировали слова Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 05:18 2018-07-17T05:35:21+03:00

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки Фото: REUTERS

Президент России сказал, что в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже Москва может продлить транзитный контракт

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Слова президента России Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину, если спор «Нафтогаза» с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже будет урегулирован, прокомментировал на своей странице в Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Он написал, что два спора – по контрактам на поставку и транзит газа – уже были урегулированы в стокгольмском суде. А «проблема», как утверждает Витренко, в том, что «Газпром» якобы не выполняет решения арбитража: «Не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не выплачивает нам 2,6 миллиарда долларов компенсации, которую определил арбитраж».

Украинский чиновник уверяет, что «Нафтогаз» готов урегулировать и новый спор по своему иску, напомнив, что компания требует «примерно 12 миллиардов долларов США».

«И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция — контракт прямо предусматривает наше право просматривать транзит тариф», - пишет Витренко, отмечая, что если спор будет решаться в арбитраже, то завершить его до конца 2019 года «практически нереально», в лучшем случае – до конца 2020 года».

«Готовы ли «Газпром» и Германия остановить строительство «Северного потока – 2» до окончания нового арбитража?» - подытожил коммерческий директор «Нафтогаза».

Как ранее писал сайт kp.ru, в этот раз украинская компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года.

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