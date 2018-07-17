2018-07-17T07:33:34+03:00
Политика

Трамп считает проблему ядерного оружия самой важной в современном мире

Президент США уверен, что этот вопрос должен волновать человечество гораздо больше, чем глобальное потепление
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Проблема распространения ядерного вооружения является самой важной в современном мире. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Самая важная проблема в мире сейчас - ядерная. <...> При решении ядерных проблем нам следует проявлять осторожность. Посмотрите, только у США и России - 90% ядерного оружия, имеющегося в мире", - сказал глава государства по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что если его предшественник Барак Обама считал основной проблемой глобальное потепление, то сейчас ядерный вопрос становится все "более горячим" и примерно "в 5 млн раз важнее".

По словам Трампа, на встрече в Хельсинки Владимир Путин предложил ему оказать содействие в вопросе по денуклеаризации Корейского полуострова, но американская сторона заявила, что пока "успешно ведет дела" с КНДР.

"Время у нас есть. Нет необходимости торопиться, проблема сохранялась на протяжении многих лет", - сказал президент США в интервью телеканала Fox News

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа. Лидеры государств поговорили о проблеме Ирана, Сирии, нашествии мигрантов в страны Евросоюза, а также обсудили другие актуальные вопросы.

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