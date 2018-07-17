2018-07-17T08:32:15+03:00
Общество

Правительство России создало совет по проведению Десятилетия детства

Его члены будут заниматься обсуждением проблем и практики реализации мероприятий, организуемых в интересах детей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство РФ организовало совет по проведению Десятилетия детстваПравительство РФ организовало совет по проведению Десятилетия детстваФото: Мария АНАНОВА
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Правительство России решило создать координационный совет по проведению Десятилетия детства в нашей страны. Об этом говорится в постановлении от 14 июля 2018 года.

"Координационный совет создаётся для обеспечения согласованных действий органов государственной власти, общественных объединений и организаций при реализации Плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Уточняется, что в реализации плана будут участвовать более 30 федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных организаций, а также органы государственной власти регионального и местного самоуправления. В их обязанности будет входить обсуждение проблем и способов реализации мероприятий, которые будут проводиться в интересах детей.

Главой данного совета назначат заместителя председателя правительства. Весь остальной состав утвердят отдельным распоряжением кабмина. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возьмет на себя на министерство труда России.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, еще в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2018-2027 гг. Десятилетием детства.

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