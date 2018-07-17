Финляндия взяла на себя расходы по проведению встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 08:53 2018-07-17T08:53:28+03:00

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Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошли в довольно "позитивном ключе", и обе стороны остались довольны встречей. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Напомним, что саммит Россия-США состоялся в понедельник, 16 июля, в столице этой страны - Хельсинки. Долгожданное мероприятие проходило в президентском дворце

"Правительство [Финляндии] берет на себя все затраты на подготовку мероприятия и дополнительные расходы", - сказал глава кабмина.

Он не стал называть итоговой суммы, но подчеркнул, что данный вопрос напрямую касается "улучшения имиджа" страны, в частности, по линии Евросоюза, ООН и других международных блоков. Именно поэтому для финских властей было важно, чтобы встреча Путина и Трампа прошла именно на их территории, сообщается в колонке Сипиля, опубликованной на своем сайте правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе двустороннего саммита были затронуты многие актуальные проблемы. Так, например, поднималась тема денуклеаризации Корейского полуострова, распространения ядерного оружия, сирийского кризиса и конфликта на юго-востоке Украине.