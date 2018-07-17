2018-07-17T08:53:28+03:00
Политика

Финляндия взяла на себя расходы по проведению встречи Путина и Трампа

Таким образом государства решило улучшить свой имидж как члена ЕС и ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Премьер-министр Финляндии Юха СипиляПремьер-министр Финляндии Юха СипиляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошли в довольно "позитивном ключе", и обе стороны остались довольны встречей. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Напомним, что саммит Россия-США состоялся в понедельник, 16 июля, в столице этой страны - Хельсинки. Долгожданное мероприятие проходило в президентском дворце

"Правительство [Финляндии] берет на себя все затраты на подготовку мероприятия и дополнительные расходы", - сказал глава кабмина.

Он не стал называть итоговой суммы, но подчеркнул, что данный вопрос напрямую касается "улучшения имиджа" страны, в частности, по линии Евросоюза, ООН и других международных блоков. Именно поэтому для финских властей было важно, чтобы встреча Путина и Трампа прошла именно на их территории, сообщается в колонке Сипиля, опубликованной на своем сайте правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе двустороннего саммита были затронуты многие актуальные проблемы. Так, например, поднималась тема денуклеаризации Корейского полуострова, распространения ядерного оружия, сирийского кризиса и конфликта на юго-востоке Украине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме связали задержание россиянки в США со встречей Путина и Трампа
Названы российские регионы с самой грязной питьевой водой
Вулканическая бомба упала на катер на Гавайях: пострадали 23 человека
В ГИБДД рассказали о снижении ДТП по вине пьяных водителей
Блогеры нашли сотни готовых к бою танков на заброшенной украинской базе
Правительство России создало совет по проведению Десятилетия детства
Трамп не верит, что у России может быть компромат на него
Погода в Москве на 17 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Трамп считает проблему ядерного оружия самой важной в современном мире
Шварцнеггер: Трамп вел себя с Путиным как "маленькая размокшая макаронина"
Путин: Позиции России и США по Крыму расходятся, но для РФ этот вопрос закрыт
Макрон с футболистами спел «Марсельезу» в Елисейском Дворце