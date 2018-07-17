2018-07-17T09:39:12+03:00
Происшествия

Вулканическая бомба упала на катер на Гавайях: пострадали 23 человека

Лава пробила дыру в крыше экскурсионного судна, в результате чего пассажиры получили ожоги и другие травмы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Люди смотрят с экскурсионного катера, как лава стекает в Тихий океанЛюди смотрят с экскурсионного катера, как лава стекает в Тихий океанФото: REUTERS
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Вулканическая бомба размером в баскетбольный мяч пробила дыру в крыше экскурсионного судна "Hot Shot" на Гавайях. В результате инцидента пострадали 23 человека.

Выброс лавы из активного вулкана Килауэа произошел еще утром в понедельник, 16 июля. В момент происшествия на борту катера находились 49 пассажиров и три члена экипажа. После того, как ком лавы упал на крышу судна, оно было вынуждено вернуться в гавань Уэйлоа.

В результате инцидента наиболее серьезные травмы получила 20-летняя девушка. Она была доставлена в больницу с переломом бедра, тогда как другие пассажиры получили лишь ожоги и царапины.

На данный момент расследованием случившегося занимаются береговая охрана Соединенных Штатов и полиция округа Гавайи. Они собираются выяснить, имели ли место какие-либо нарушения Федерального закона или закона штата, передает портал Hawaii News Now.

Напомним, что взрыв лавы произошел на фоне продолжающегося извержения вулкана Килауэа, который активизировался еще 3 мая. С тех пор было уничтожено более 700 домов, многие деревни стали просто неузнаваемыми.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после землетрясений в районе вулкана образовались также множественные трещины, из которых продолжают идти пар и лава.

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