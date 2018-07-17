В авиакомпании Global Air назвали причину крушения самолета на Кубе

СЕГОДНЯ 10:25 2018-07-17T10:25:19+03:00

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В крушении Boeing 737-201 на Кубе 18 мая 2018 года виноваты члены экипажа. К таким выводам пришел глава компании-собственника разбившегося самолета Global Air (Damojh) Мануэль Родригес.

По его словам, специалисты уже расшифровали все данные голосового самописца и регистратора полетной информации, а также провели реконструкцию полета на симуляторе.

"Данные свидетельствуют о том, что экипаж поднял самолёт в очень крутой угол подъёма, создавая недостаточную подъёмную силу, что и привело к крушению самолёта", - передает портал Financiero со ссылкой на Родригеса.

Официального подтверждения данной информации выпущено пока не было. Между тем, авиакомпания уже взяла на себя все обязательства перед родственниками жертв катастрофы.

Напомним, что трагический инцидент произошел в мае этого года в Гаване. Лайнер вылетел из столичного аэропорта имени Хосе Марти в город Ольгин, но через несколько минут рухнул в поле близ терминала. Жертвами авиакатастрофы стали 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев. Сразу после крушения сообщалось о четырех выживших, однако вскоре трое из них скончались в больнице. Выкарабкаться удалось лишь гражданке Кубы, передает сайт kp.ru.