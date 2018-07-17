Премьер Финляндии о саммите РФ-США: "Оказание поддержки в организации встречи было честью для моего правительства"

СЕГОДНЯ 10:47 2018-07-17T10:47:16+03:00

Он отметил, что возможность проведения дискуссий на различных уровнях по проблемным вопросам важна для международной политики

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Премьер-министр Финляднии Юха Сипиля был рад предоставить президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу место для проведения саммита. По его словам, для страны важно, что встреча произошла именно в Хельсинки, ведь это является показателем того, что Финляндия поддерживает происходящее и участвует в диалоге в международной политике.

«Счастлив отметить, что саммит в Хельсинки прошел хорошо. Оказание поддержки в организации встречи, которую принял президент Ниинистё, было честью для моего правительства. В нынешнее время международное сотрудничество, основанное на правилах, и диалог чрезвычайно важны для нас», - написал Сипиля в своем twitter.

Премьер отметил, что дискуссии прошли в позитивном духе.

Он также подчеркнул, что отношения РФ и США влияют в том числе и на Финляндию, поэтому возможность проведения дискуссий на разных уровнях по проблемным вопросам международной политики важна.

«На повестке было много сложных вопросов, но конкретизации результатов, скорее всего, еще придется подождать. Однако понятно, что без работающего диалога не может появиться взаимопонимание», - заявил Сипиля в своей колонке, которая была опубликована вечером 16 июля на сайте правительства страны.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой американский лидер подвел итог саммита и назвал состоявшийся диалог долгой и хорошей беседой.