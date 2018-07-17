2018-07-17T10:47:16+03:00
Политика

Премьер Финляндии о саммите РФ-США: "Оказание поддержки в организации встречи было честью для моего правительства"

Он отметил, что возможность проведения дискуссий на различных уровнях по проблемным вопросам важна для международной политики
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Премьер-министр Финляндии Юха СипиляПремьер-министр Финляндии Юха СипиляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Финляднии Юха Сипиля был рад предоставить президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу место для проведения саммита. По его словам, для страны важно, что встреча произошла именно в Хельсинки, ведь это является показателем того, что Финляндия поддерживает происходящее и участвует в диалоге в международной политике.

«Счастлив отметить, что саммит в Хельсинки прошел хорошо. Оказание поддержки в организации встречи, которую принял президент Ниинистё, было честью для моего правительства. В нынешнее время международное сотрудничество, основанное на правилах, и диалог чрезвычайно важны для нас», - написал Сипиля в своем twitter.

Премьер отметил, что дискуссии прошли в позитивном духе.

Он также подчеркнул, что отношения РФ и США влияют в том числе и на Финляндию, поэтому возможность проведения дискуссий на разных уровнях по проблемным вопросам международной политики важна.

«На повестке было много сложных вопросов, но конкретизации результатов, скорее всего, еще придется подождать. Однако понятно, что без работающего диалога не может появиться взаимопонимание», - заявил Сипиля в своей колонке, которая была опубликована вечером 16 июля на сайте правительства страны.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой американский лидер подвел итог саммита и назвал состоявшийся диалог долгой и хорошей беседой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киеве телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Трамп признал, что Германия вправе участвовать в "Северном потоке - 2"
Посол Сербии призвал FIFA дисквалифицировать футболистов-провокаторов за политические лозунги
"Шлем-невидимка": В России создали покрытие для маскировки солдат
В Госдуме предложили продлить отпуск работающих пенсионеров на три дня
В России упростят процедуру получения гражданства иностранцами
В авиакомпании Global Air назвали причину крушения самолета на Кубе
Трамп проигнорировал подготовленный администрацией «жесткий» плана переговоров с Путиным
В Госдуме связали задержание россиянки в США со встречей Путина и Трампа
Названы российские регионы с самой грязной питьевой водой
Вулканическая бомба упала на катер на Гавайях: пострадали 23 человека
В ГИБДД рассказали о снижении ДТП по вине пьяных водителей
Блогеры нашли сотни готовых к бою танков на заброшенной украинской базе
Финляндия взяла на себя расходы по проведению встречи Путина и Трампа
Правительство России создало совет по проведению Десятилетия детства
Трамп не верит, что у России может быть компромат на него
Погода в Москве на 17 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Трамп считает проблему ядерного оружия самой важной в современном мире
Шварцнеггер: Трамп вел себя с Путиным как "маленькая размокшая макаронина"
Путин: Позиции России и США по Крыму расходятся, но для РФ этот вопрос закрыт
Макрон с футболистами спел «Марсельезу» в Елисейском Дворце