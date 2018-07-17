"Шлем-невидимка": В России создали покрытие для маскировки солдат

СЕГОДНЯ 11:05 2018-07-17T11:05:46+03:00

Покрытие способно прятать не только людей, но и крупную боевую технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вещество подстраивается под окружающую среду, как хамелеон, и позволяет скрывать не только людей, но и боевую технику

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Российская государственная корпорация Ростех создала "покрытие-хамелеон", которое способно мимикрировать под цвет окружающей среды и успешно скрывать солдат и даже крупную боевую технику. Об этом сообщил глава компании Сергей Чемезов.

"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель - сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение", - подчеркнул предприниматель.

Он рассказал, что одна из последних разработок будет представлена уже в ближайшее время на одной из выставок. Речь идет о так называемом "шлеме-невидимке". При его создании использовался экспериментальный образец того самого "покрытия-хамелеон".

"Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники", - цитирует ТАСС главу Ростеха.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле госкорпорация рассказала также о создании нескольких видов вооружения для радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. В узких кругах и за рубежом их уже прозвали "убийцами дронов".