2018-07-17T11:27:55+03:00
Политика

В Киеве телеканал назвал Путина "президентом Украины"

Телеканал Эспрессо допустил ошибку в анонсе сюжета о встрече российского лидера с Дональдом Трампом в Хельсинки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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На Украине журналисты назвали главу российского государства президентом Украины. Курьезный ляп произошел в прямом эфире на местном телеканале Эспрессо-ТВ.

Ошибка попала в анонс прошедшей накануне в Хельсинки встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени…" — говорится в анонсе статьи, опубликованном в Twitter.

Комментарии к записи разгневанных украинских пользователей не заставили себя долго ждать. Подписчики указали телеканалу на ошибку и разразились гневными тирадами.

«Вы только об этом и мечтаете, чтобы Путин стал президентом Украины», — съязвил один из пользователей.

Комментарии к записи разгневанных украинских пользователей не заставили себя долго ждать Фото: twitter.com

Комментарии к записи разгневанных украинских пользователей не заставили себя долго ждатьФото: twitter.com

Фото: twitter.com

Другие намекнули руководству телеканала, что теперь их ждет скорая встреча на ковре у главы МВД Украины Арсена Авакова, сллбщает сайт телеканала «360».

16 июля в столице Финляндии Хельсинки прошел американо-российский саммит на высшем уровне с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств пообщались сначала за закрытыми дверями, а потом в расширенном составе. После чего, оба лидера констатировали о начале потепления отношения между двумя сверхдержавами.

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