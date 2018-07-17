2018-07-17T12:20:52+03:00
Общество

ЕСПЧ присудил в пользу участниц Pussy Riot почти 50 тысяч евро

Большая часть этой суммы будет предоставлена активисткам в рамках моральной компенсации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Участницы панк-группы Pussy RiotУчастницы панк-группы Pussy RiotФото: REUTERS
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить чуть менее 50 тысяч евро в пользу трех участниц феминистской панк-рок-группы Pussy Riot. Большая часть этой суммы представляет собой компенсации за нанесение морального ущерба.

Так, Надежда Толоконникова и Мария Алехина должны получить по 16 тысяч евро, еще 5 тысяч евро полагаются Екатерине Самуцевич. Также ЕСПЧ обязал российские власти покрыть судебные расходы и другие издержки на общую сумму 11 тысяч 760 евро.

Об этом сообщается в документе, опубликованном во вторник, 17 июля, на сайте международного органа.

Напомним, что Pussy Riot прославились после скандального "концерта" в Храме Христа Спасителя, после которого на девушек было заведено уголовное дело о хулиганстве. В результате нескольких участниц группы осудили на два года, передает сайт kp.ru.

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