2018-07-17T13:09:39+03:00
Политика

В Минобороны Украины прокомментировали видео с "заброшенной базы"

Ранее блогеры опубликовали ролик, на котором запечатлены сотни приведенных в боеготовность советских танков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Видеоблогеры беспрепятственно перемещались по предприятиюВидеоблогеры беспрепятственно перемещались по предприятиюФото: Скриншот с видео
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В министерстве обороны Украины прокомментировали появившийся в Сети ролик, на кадрах которого запечатлен якобы заброшенный военный объект с тремя сотнями танков. В ведомстве рассказали, что на самом деле на видео попала не база, а территория одного из предприятий страны.

"Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из военных частей Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении, которое цитирует сайт "Звезды".

При этом в Минобороне не стали уточнять, с какой именно целью танки были завезены на территорию данного объекта.

Напомним, накануне на Youtube-канале Dima Total появилось видео, авторы которого утверждали, что проникли на покинутую всеми военную базу. За забором сталкеры нашли около трехсот советских танков, в том числе десять новеньких Т-64. Примечательно, что все боевые машины были опломбированы, приведены в боевую готовность, а на их броню была нанесена свежая украинская символика, передает сайт kp.ru.

Сталкеры нашли готовые к бою танки на заброшенной базе на Украине.

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