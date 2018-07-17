Facebook признал составление списков "заинтересованных в госизмене"

СЕГОДНЯ 13:47 2018-07-17T13:47:46+03:00

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В Facebook признали создание категории пользователей, "заинтересованных в государственной измене", и факты использования данного списка с целью дальнейшего таргетинга. Представители компании не стали раскрывать точное число рекламодателей, воспользовавшихся этой возможностью, но заверили, что такое происходило редко.

Следует пояснить, что после того, как пользователи социальной сети кликали по отдельным рекламным баннерам их IP-адреса сразу же передавалась заинтересованной стороне. Речь идет примерно о 65 тысячах россиян, которые были занесены рекламным алгоритмом в категорию "заинтересованных в госизмене".

На данный момент компания уже удалила данный список. Такое решение было принято после того, как информация о его существовании стала достоянием общественности. При этом в Facebook поспешили заверить, что категория создавалась лишь с целью "объединения людей, интересующихся этой тематикой исключительно в историческом контексте".

"Учитывая, что она является незаконной деятельностью, мы удалили её как категорию интересов", — цитирует телеканал RT представителя компании.

Напомним, что в апреле этого года основателю и главе Facebook Марку Цукербергу уже приходилось извиняться за утечку данных 87 млн пользователей соцсети.

Так, компании Cambridge Analytica удалось собрать личную информацию владельцев всех этих учетных записей для анализа их политических предпочтений в интересах избирательной кампании тогда еще лишь кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает сайт kp.ru.