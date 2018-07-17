Госдума приняла закон о возможности уплаты налогов физлицами авансом

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-17T14:31:27+03:00

Норма вступит в силу с 1 января следующего года

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Во вторник, 17 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о порядке уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Документ, в частности, вводит возможность уплаты налогов физическими лицами авансом.

Законопроект вносит поправки в часть первую Налогового кодекса, которые позволяют уплачивать налоги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Норма вступит в силу с 1 января следующего года.

Документ вводит институт "специальных авансовых взносов", которые физлица могут добровольно перечислять в бюджетную систему России в счет уплаты налогов — транспортного, земельного и налога на имущество физлиц. Будет введено понятие "единого налогового платежа физлица", включающее платежи по этим трем налогам. Решение о зачете суммы единого налогового платежа физлица принимается налоговым органом по месту жительства. В случаях ошибочного указания в платежных документах физлица смогут предоставить заявления об уточнении платежей в электронной и бумажной форме.