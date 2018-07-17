2018-07-17T14:42:15+03:00
Экономика

Кабмин рассматривает варианты поддержки регионам после повышения уровня МРОТ

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Российский кабмин обсуждает варианты выделения дополнительной финансовой помощи регионам после повышения уровня МРОТ. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 17 июля.

На встрече с руководством Совета Федерации он обозначил несколько тем, среди которых финансовая поддержка субъектов РФ.

"Во-первых, это поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ. Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, имею в виду повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума", — сказал Медведев.

По его словам, российские власти обязательно будут поддерживать регионы.

"Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 миллиардов рублей. Я подписал два документа. И прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании", — добавил премьер.

Он подчеркнул, что такие меры должны быть увязаны с комплексным развитием российских территорий, передает ТАСС.

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