Кабмин рассматривает варианты поддержки регионам после повышения уровня МРОТ
Российский кабмин обсуждает варианты выделения дополнительной финансовой помощи регионам после повышения уровня МРОТ. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 17 июля.
На встрече с руководством Совета Федерации он обозначил несколько тем, среди которых финансовая поддержка субъектов РФ.
"Во-первых, это поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ. Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, имею в виду повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума", — сказал Медведев.
По его словам, российские власти обязательно будут поддерживать регионы.
"Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 миллиардов рублей. Я подписал два документа. И прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании", — добавил премьер.
Он подчеркнул, что такие меры должны быть увязаны с комплексным развитием российских территорий, передает ТАСС.