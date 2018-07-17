2018-07-17T15:10:04+03:00
Общество

Бывшему начальнику ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявили обвинение в коррупции

Генерал-майор юстиции отрицает свою вину в получении взяток
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-глава ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов. Фото: moscow.sledcom.ruЭкс-глава ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов. Фото: moscow.sledcom.ru
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Экс-главу Главного следственного управления СКР по столице Александру Дрыманову предъявили обвинение в коррупции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«В настоящее время идет процедура предъявления обвинения по ч.6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере)», - сказал собеседник агентства.

Дрыманову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего начальника ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова. По информации источника, генерал-майор юстиции является фигурантом дела о взятках сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Шакро молодого - Андрею Кочуйкову, известному как Итальянец.

Отмечается, что Дрыманов не признает свою вину и считает возбужденное уголовное дело следствием оговора.

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