Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки по ипотеке
Центральный Банк России не исключает возможности дальнейшего снижения средней ставки по ипотеке. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая во вторник, 17 июля, встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ипотека, много раз ее обсуждали, она продолжает расти высокими темпами: 22,4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне – 9,56%. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки", — сказала политик.
Она подчеркнула, что если раньше граждане обращались за кредитами на потребление, то сейчас 44% россиян берут займы именно на ипотеку, передает РИА Новости.
Напомним, что 1 марта в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович поручил снизить среднюю ипотечную ставку до 7-8%, чтобы в ближайшее время такие кредиты стали доступны для большинства жителей нашей страны, передает сайт kp.ru.