2018-07-17T15:22:59+03:00
Экономика

Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки по ипотеке

На данный момент этот усредненный показатель находится на "исторически низком уровне" в 9,56%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава ЦБ Эльвира НабиуллинаГлава ЦБ Эльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центральный Банк России не исключает возможности дальнейшего снижения средней ставки по ипотеке. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая во вторник, 17 июля, встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ипотека, много раз ее обсуждали, она продолжает расти высокими темпами: 22,4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне – 9,56%. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки", — сказала политик.

Она подчеркнула, что если раньше граждане обращались за кредитами на потребление, то сейчас 44% россиян берут займы именно на ипотеку, передает РИА Новости.

Напомним, что 1 марта в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович поручил снизить среднюю ипотечную ставку до 7-8%, чтобы в ближайшее время такие кредиты стали доступны для большинства жителей нашей страны, передает сайт kp.ru.

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