Украина в английском суде проиграла апелляцию по иску «Татнефти»
Королевский суд Лондона рассмотрел апелляционную жалобу Украины по вопросу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» не соответствующим заявленным требованиям. В итоге, было принято решение оставить апелляцию без удовлетворения.
Об этом сообщает информационный ресурс о работе украинского рынка нефти и нефтепродуктов enkorr.
В 2014 году Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить российской нефтяной компании $112 млн компенсации. В мае 2017 года суд в Англии привёл это решение в законную силу.
Однако украинскую сторону это не устроило и она подала апелляцию сразу в несколько судебных инстанций. По информации издания, аналогичные тяжбы в настоящее время проходят в России и США.
Напомним, что поводом к вынесению решения международными арбитрами стали систематические саботирование Украиной Двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение «Татнефти» акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ».
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