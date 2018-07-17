2018-07-17T15:37:42+03:00
Политика

Украина в английском суде проиграла апелляцию по иску «Татнефти»

В 2014 году Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить российской нефтяной компании $112 млн компенсации за нарушении ранее достигнутых договоренностей
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Украина проиграла апелляцию в английском суде по иску «Татнефти»Украина проиграла апелляцию в английском суде по иску «Татнефти»Фото: REUTERS
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Королевский суд Лондона рассмотрел апелляционную жалобу Украины по вопросу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» не соответствующим заявленным требованиям. В итоге, было принято решение оставить апелляцию без удовлетворения.

Об этом сообщает информационный ресурс о работе украинского рынка нефти и нефтепродуктов enkorr.

В 2014 году Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить российской нефтяной компании $112 млн компенсации. В мае 2017 года суд в Англии привёл это решение в законную силу.

Однако украинскую сторону это не устроило и она подала апелляцию сразу в несколько судебных инстанций. По информации издания, аналогичные тяжбы в настоящее время проходят в России и США.

Напомним, что поводом к вынесению решения международными арбитрами стали систематические саботирование Украиной Двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение «Татнефти» акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ».

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