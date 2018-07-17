Британия оштрафовала организацию Vote Leave из-за нарушения в подготовке референдума по Brexit

СЕГОДНЯ 16:29 2018-07-17T16:30:04+03:00

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Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала организацию Vote Leave на 61 тысячу фунтов стерлингов из-за нарушения законов при подготовке референдума по Brexit.

После расследования комиссии стало известно, что Vote Leave работала по совместному плану с другой группой евроскептиков BeLeave, которая потратила около 893 тысячи долларов за услуги аналитической компании Aggregate IQ из Канады, занимавшейся рассылкой политической рекламы пользователям социальных сетей.

«Избирательная комиссия нашла существенные доказательства необъявленной совместной работы между ведущим участником кампании за выход из ЕС Vote Leave и группой BeLeave, организовавшей кампанию. Она также обнаружила, что Vote Leave превысила законный лимит на расходы почти на 500 тысяч фунтов. Мы оштрафовали Vote Leave и Даррена Граймса и направили информацию в полицию в связи с ложными заявлениями», — сообщается в докладе, опубликованном на официальном сайте комиссии.

Представители организации Vote leave отвергли обвинения в свой адрес. По их мнению, отчет содержит ложные и неверные утверждения, которые при тщательном рассмотрении не выдерживают никакой критики.

Референдум о составе Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года. Победу в нем одержали сторонники Brexit с результатом в 51,9%.