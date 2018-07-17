Гризли пытался напасть на сплавлявшегося по реке спортсмена

СЕГОДНЯ 17:07 2018-07-17T17:07:46+03:00

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Группа каякеров сплавлялась по реке Элахо, которая находится недалеко от города Сквомиш в Канаде, когда медведь гризли решил напасть на одного из спортсменов, плывшего впереди остальной группы. Мужчина попытался уплыть от животного, но хищник бросился следом за ним в воду.

Уйти от отправившегося вплавь за жертвой медведя каякер смог только благодаря большому опыту и быстрому течению — гризли быстро отстал от спортсмена и направился в другую сторону. К плывшим за гребцом людям медведь не проявлял никакого интереса.

Как заявляется сержант природоохранного ведомства провинции Британская Колумбия, медведей в регионе можно встретить часто, однако, по его словам, они никогда еще не преследовали лодки.

Каякер чудом спасся от преследующего его гризли.

«Иногда гризли или черные медведи пугают туристов. Так они пытаются показать, что не рады им на своей территории», - передают его слова Globalnews.

Ранее сайт kp.ru сообщал о медведе, который забрался на задний двор дома жителя Калифорнии, чтобы искупаться в его джакузи и выпить коктейль "Маргарита".