2018-07-17T18:00:53+03:00
Наука

Лишний вес признали причиной психических расстройств

Врачи советуют перестать налегать на жиры и углеводы, тогда и тела своего можно будет не стесняться
Евгений ЧЕРНЕНКО
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психотерапевты предупреждают, с лишним весом растет число психических расстройствпсихотерапевты предупреждают, с лишним весом растет число психических расстройствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стремительное набирание лишнего веса вредит не только фигуре человека, но и гарантировано способствует появлению различных фобий и психологических расстройств. Об этом пресс-конференции на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?», рассказала руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.

По словам специалиста, предтечей психологической неуравновешенности становится стеснение собственного тела. Человек начинает замыкаться в себе, стараться реже появляться на людях, носить свободную одежду, чтобы скрыть недостатки фигуры.

«С развитием ожирения как болезни развивается много психологических аспектов ожирения. Когда люди стесняются своего тела, есть попытка его наказать, за то, что оно такое есть, попытка его не слушать, потому что оно не нравится. Это ухудшает ситуацию», - подчеркнула коршунова.

В то же время, эксперт уверена, отправляться на прием к психологу таким людям преждевременно. Тем более, что нужно лечить не симптомы, а причину психологического расстройства.. Начать стоит с собственного пищевого рациона: перестать употреблять в пищу продукты с избыточным количеством жиров и углеводов, пишет сайт «Дни.ру».

«Заесть стресс-это импульсивный поступок, чтобы избавиться от тревоги, плохого настроения, получить наслаждение. Большинство людей знают, что то, что они делают в этот момент, нерационально. Информации про здоровое питание много, большинство населения в курсе этих вещей», - подытожила специалист.

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