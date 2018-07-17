Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал укреплять восточный фланг НАТО из-за "агрессивной политики России".
На брифинге в Варшаве ему задали вопрос об итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп, прошедшей накануне в Хельсинки.
"Восточный фланг НАТО нуждается в укреплении, поскольку агрессивная политика России не была окончена", — сказал Моравецкий.
Он отметил, что "агрессия не уменьшается никаким способом". По мнению польского премьера, Трамп также пришел к этому выводу, передает ТАСС.
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Более двух часов лидеры двух стран беседовали с глазу на глаз, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем провели пресс-конференцию. По итогам переговоров президенты заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.