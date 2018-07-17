Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в первом чтении

СЕГОДНЯ 19:18 2018-07-17T19:18:57+03:00

При этом комитет в своем заключении указал на правовые пробелы и противоречия

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Во вторник, 17 июля, профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении инициированный правительством законопроект о пенсионных изменениях.

Напомним, 16 июня в Госдуму был внесен правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе, в том числе, повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, реализация предлагаемых мер позволит создать условия для роста уровня пенсионного обеспечения россиян, включая ежегодную индексацию пенсий выше уровня инфляции.

При этом комитет по труду подготовил заключение к документу, указывая на несколько правовых пробелов, противоречий и коллизионных норм. Так, "у комитета возникает вопрос относительно объективности предложенных границ пенсионного возраста". В связи с этим предлагается провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности большинством граждан, передает "Интерфакс".