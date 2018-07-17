Конгресс США может рассмотреть новые санкции против РФ

СЕГОДНЯ 20:35 2018-07-17T20:35:20+03:00

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Члены Палаты представителей Конгресса США могут рассмотреть новые антироссийские санкции, если такое предложение будет выдвинуто представителями профильных комитетов. Об этом сообщил спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан во вторник, 17 июля.

"Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения, это совершенно целесообразно. Однако Россия является угрожающим государством, которое не разделяет наши интересы и наши ценности. Что мы уже делаем, что мы можем продолжить делать, так это вводить санкции против России", - сказал Райан.

Он напомнил, что на прошлой неделе власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования дела якобы имевшего место иностранного вмешательства в американские выборы 2016 года.

"Вы видели обвинительные заключения спецпрокурора (Роберта Мюллера). Эти офицеры ГРУ - и я уже ознакомился с разведданными - были теми людьми, которые осуществили кибератаку на наши выборы", - сказал спикер.

Он добавил, что новые санкции могут быть приняты, если соответствующее предложение будет выдвинуто представителями комитета по иностранным делам, финансового или сенатского банковского комитета, передает ТАСС.

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