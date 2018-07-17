2018-07-17T20:45:52+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали ход расследования крушения малайзийского «Боинга»

В заявлении ведомства отмечается, что фактически Нидерланды сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства
Екатерина БОЛГОВА
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МИД России прокомментировал ход расследования крушения MH17МИД России прокомментировал ход расследования крушения MH17Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В министерстве иностранных дел России прокомментировали ход расследования крушения малайзийского пассажирского «Боинга», следовавшего рейсом МН17. В заявлении ведомства отмечается, что фактически Нидерланды сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.

«Вопиющим фактом является то, что Нидерланды фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке страны», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Нидерландов не принял предложение привлечь Украину к ответственности за крушение малайзийского самолета.

Пассажирский «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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