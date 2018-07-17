СЕГОДНЯ 21:17 2018-07-17T21:17:34+03:00

Речь идет не о монахинях, а о женщинах, которые ведут светский, хотя обычно довольно замкнутый образ жизни

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Ватикан разрешил «невестам Христа» не быть девственницами. Речь идет не о монахинях, а о светских женщинах, которые в ходе церемонии посвящения одеваются во все белое, дают обещание не вступать в брак и сексуальные отношения и при этом носят обручальные кольца.

В документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана, сообщается, что теперь женщина, желающая посвятить себя Христу, не обязательно должна быть невинной.

Как сообщает Calgary Herald, во всем мире «невест Христа» насчитывается около пяти тысяч. Многих из них возмутило принятое нововведение. Американская Ассоциация посвященных девственниц заявила, что они глубоко разочарованы новым документом Ватикана. «Невесты Христа» отмечают, что традиция Церкви всегда строилась на том, что для этого посвящения женщина должна иметь дар девственности как духовной, так и физической.

Не исключается, что Ватикан принял такое послабление в связи с тем, что в «невесты Христа» хотят вступить все больше женщин, которые уже были в сексуальных отношениях, в том числе вдовы.