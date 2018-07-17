2018-07-17T22:43:38+03:00
В мире

Президент Финляндии перенес хирургическую операцию после саммита Россия — США

Канцелярия главы государства заявила, что плановая небольшая хирургическая операция прошла успешно
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Финляндии Саули НиинистёПрезидент Финляндии Саули НиинистёФото: REUTERS
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Во вторник, 17 июля, президент Финляндии Саули Ниинистё перенес хирургическую операцию в больнице Йорви (Jorvi). Канцелярия главы государства заявила, что плановая небольшая хирургическая операция прошла успешно. Отмечается, что Саули Ниинистё уже вернулся домой.

Напомним, накануне в столице Финляндии Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее лидеры двух стран встречались лишь на полях международных форумов.

По данным канцелярии президента Финляндии, планируемый период выздоровления продлится неделю. Ниинистё может заниматься своими повседневными обязанностями, но ему сейчас противопоказаны поездки и путешествия.

Какое именно хирургическое вмешательство было проведено, не уточняется.

"Благодарю компетентный персонал больницы Йорви", - заявил финский президент, передает "Интерфакс".

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