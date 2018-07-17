Суд ограничил Кирилла Серебренникова в ознакомлении с делом до 1 сентября

СЕГОДНЯ 23:10 2018-07-17T23:10:15+03:00

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Во вторник, 17 июля, Басманный суд Москвы повторно удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом. Режиссер является фигурантом о хищении бюджетных средств министерства культуры РФ. Ему необходимо ознакомиться с материалами до 1 сентября.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление об ограничении Серебренникова и его защитников в сроках ознакомления с материалами, отправив дело на пересмотр в Басманный суд.

"Ходатайство следователя удовлетворить частично. Ограничить Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 1 сентября", - огласил решение судья.

Во время заседания следствие попросило ограничить режиссера в ознакомлении с делом до 19 июля. По словам следователя, участники процесса затягивают время с ознакомлением.

Прокуратура выступила против ограничения Серебренникова, предлагая установить срок до конца срока следствия, продленного до 19 сентября, передает ТАСС.

Напомним, Серебренников является одним из обвиняемых по делу о хищении 133 млн рублей государственных средств, выделенных в 2011-2014 годах на проект популяризации современного искусства "Платформа".