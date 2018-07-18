В отравлении Скрипаля британские журналисты заподозрили женщину

СЕГОДНЯ 00:58 2018-07-18T01:09:07+03:00

Британские журналисты сообщили, что отравление Скрипалей в Солсбери организовала группа из шести человек, которую возглавляла женщина Фото: REUTERS

К такому выводу они пришли после сообщения о том, что пострадавшие в Эймсбери отравились веществом из флакона из-под духов

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Неожиданную версию отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери выдвинули британские журналисты: ключевую роль в покушении на бывшего шпиона сыграла женщина. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Собеседник издания рассказал, что Скрипалей отравила некая группа из шести человек. По его словам, «логично предположить, что женщина могла быть частью группы, исполнив ключевую роль».

На мысль об участии в покушении представительницы прекрасного пола сыщиков натолкнуло известие о том, что пострадавшие от «аналогичного нервно-паралитического вещества» в соседнем Эймсбери заболели после того, как нашли флакон из-под духов и распылили на себя его содержимое.

Как писал сайт kp.ru, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Позже, 30 июня в Эймсбери были обнаружены без сознания еще двое – мужчина и женщина. Полиция заявила, что они отравились тем же ядом, что и Скрипали.

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