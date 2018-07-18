2018-07-18T01:09:07+03:00
В мире

В отравлении Скрипаля британские журналисты заподозрили женщину

К такому выводу они пришли после сообщения о том, что пострадавшие в Эймсбери отравились веществом из флакона из-под духов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Британские журналисты сообщили, что отравление Скрипалей в Солсбери организовала группа из шести человек, которую возглавляла женщинаБританские журналисты сообщили, что отравление Скрипалей в Солсбери организовала группа из шести человек, которую возглавляла женщинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Неожиданную версию отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери выдвинули британские журналисты: ключевую роль в покушении на бывшего шпиона сыграла женщина. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Собеседник издания рассказал, что Скрипалей отравила некая группа из шести человек. По его словам, «логично предположить, что женщина могла быть частью группы, исполнив ключевую роль».

На мысль об участии в покушении представительницы прекрасного пола сыщиков натолкнуло известие о том, что пострадавшие от «аналогичного нервно-паралитического вещества» в соседнем Эймсбери заболели после того, как нашли флакон из-под духов и распылили на себя его содержимое.

Как писал сайт kp.ru, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Позже, 30 июня в Эймсбери были обнаружены без сознания еще двое – мужчина и женщина. Полиция заявила, что они отравились тем же ядом, что и Скрипали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чисто английская зараза

Еще двое отравились ядом, отправившим в больницу Скрипалей. В Соединенном королевстве снова паника (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Новый поворот: в покушении на Скрипалей подозреваются два киллера

Потратив тысячи часов на изучение сотен объектов из Солсбери, в Скотланд-Ярде сообщили об «огромном прорыве» в расследовании дела Скрипалей. Полицейские пришли к выводу, что 4 марта в маленьком английском городке действовали сразу два отравителя (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От Солсбери до Эймсбери: Британия раскручивает новое отравление

К расследованию отравления 40-летних мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей» (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме считают заявление Порошенко о досмотре судов в Керченском проливе предвыборным пиаром
Умер бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе
Трамп согласен с разведкой США в том, что Россия «вмешивалась» в выборы
Суд ограничил Кирилла Серебренникова в ознакомлении с делом до 1 сентября
Самедов от лица сборной России обратился к спасенным из пещеры в Таиланде детям
Президент Финляндии перенес хирургическую операцию после саммита Россия — США
Браудер заявил, что не делал политических пожертвований Клинтон
Защита Дрыманова планирует обжаловать его арест
Росимущество выставило на торги Mercedes полковника МВД Захарченко
Ватикан разрешил «невестам Христа» не быть девственницами
Новак: через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%
В МИД РФ прокомментировали ход расследования крушения малайзийского «Боинга»
Конгресс США может рассмотреть новые санкции против РФ
Экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова арестовали на два месяца
Генпрокуратура РФ хочет допросить сотрудников АНБ и ЦРУ по делу Браудера
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в первом чтении
Новак: Россия готова продлить действующий контракт с Украиной на транзит газа
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах
Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Лишний вес признали причиной психических расстройств
Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов
В Австралии началось предварительное расследование против RT
Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду
Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу