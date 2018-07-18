Шеф Пентагона настроен на встречу с главой Минобороны России

СЕГОДНЯ 04:38 2018-07-18T04:48:23+03:00

Переговоры Мэттиса и Шойгу стали бы первой встречей министров обороны двух стран за три года

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Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис настроен на переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что если бы такая встреча действительно состоялась, она стала бы первой встречей глав оборонных ведомств США и России с 2015 года. правда, собеседники агентства не уточнили, на что именно настроен Мэттис: на личную встречу с министром обороны РФ или телефонный разговор.

Между тем, в самом Пентагоне это известие официально пока не подтверждают. Комментируя сообщения СМИ о возможной встрече или беседе по телефону своего шефа министром из Москвы, представитель американского военного ведомства подполковник Мишель Балданза заявила, что она ни о чем таком не слышала.

«У нас в настоящее время нет информации на этот счет, но мы дадим вам знать, как только что-то изменится», - приводит ТАСС ее ответ на свой запрос.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мэттис заявил журналистам, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией, а также от возможности наладить отношения с Москвой.