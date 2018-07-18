В Марокко задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

СЕГОДНЯ 04:58 2018-07-18T05:13:45+03:00

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В Марокко полицейские задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом по обвинению в причастности к терроризму. Как сообщает марокканское издание Hespress со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина был задержан в международном аэропорту Касабланки, когда он собирался вылететь в ОАЭ.

Имени предполагаемого террориста не называют. Известно только, что ему 48 лет. Сейчас местные следователи проверяют, не причастен ли задержанный к террористической деятельности на территории Марокко. Кроме того, рассматривается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Афганистане задержали объявленного в международный розыск жителя Тверской области, подозреваемого в вербовке новобранцев для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. В марте его в сопровождении бойцов спецназа ФСБ России доставили на Родину, где вербовщику предстоит предстать перед судом.