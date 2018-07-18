Трамп: Я не хочу употреблять слово «противник» по отношению к России

СЕГОДНЯ 06:10 2018-07-18T06:20:36+03:00

Президент США подчеркнул, что Москва и Вашингтон могут жить в мире, «прекрасно работая вместе»

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Президент США Дональд Трамп не считает нашу страну сильным экономическим соперником Соединенных Штатов и не хочет употреблять слово «противник» по отношению к России. Так глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, считает ли он Россию главным соперником Америки.

«У них мощная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше китайской. Я даже не хочу использовать слово «противник» (adversary). Мы можем работать вместе, мы можем прекрасно ладить. Все могут ладить друг с другом и жить в мире», - сказал Трамп.

Он напомнил, что Соединенные Штаты и Россия контролируют 90% ядерного оружия в мире и повторил свой обычный постулат: «Поладить с Россией – это хорошо, а не плохо».

«Во время Второй мировой войны Россия потеряла 50 миллионов человек и помогла нам победить в войне, Россия реально нам помогла», - заявил американский лидер.

И тут же пояснил: «Я не за Россию и не против кого бы то ни было, я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности». По словам Трампа, он хочет, «чтобы люди даже помышляли» о применении ядерных вооружений, и считает это очень важным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными». Кроме того, глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время неё «многое изменилось к лучшему».

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