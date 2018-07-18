2018-07-18T09:00:10+03:00
В мире

Армия Сирии взяла под контроль крупнейший оплот террористов в Дераа

Над населенным пунктом Босра-эш-Шам был поднял национальный флаг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сирийский флаг подняли в освобожденном от боевиков населенном пункте Босра-эш-ШамСирийский флаг подняли в освобожденном от боевиков населенном пункте Босра-эш-ШамФото: REUTERS
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Правительственная армия Сирии подняла национальный флаг над освобожденным от террористов населенным пунктом Босра-эш-Шам, который считался одним из крупнейших оплотов боевиков на юге республике. Об этом сообщил губернатор провинции Дераа Мухаммед Халид Ханнус.

"Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне — все они участвовали в строительстве этого города. Мы, благодаря усилиям наших друзей и усилиям нашей армии, смогли освободить этот город, и теперь здесь начинается новая жизнь", — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что из-за военных действий провинцию покинули около тринадцати тысяч семей, четыре тысячи из которых находились на границе с Иорданией, теперь же все они начали активно возвращаться обратно.

Тем беженцам, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены, предоставляются временные убежища. Прием нуждающихся открыт в 130 школах провинции. В таких пунктах люди могут получить предметы первой необходимости, включая продукты, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что контроль над самим городом Дераа был установлен еще неделю назад. Именно на площади этого населенного пункта в 2011 году начались первые массовые антиправительственные выступления, которые переросли в вооруженный конфликт.

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