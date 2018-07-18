2018-07-18T09:13:56+03:00
Общество

Минтруд прогнозирует рост числа рабочих мест

На данный момент наблюдается сокращение количества трудоустроенных людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр труда и социальной защиты Максим ТопилинМинистр труда и социальной защиты Максим ТопилинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министерство труда и социальной защиты рассчитывает на то, что в скором времени число рабочих мест в России резко увеличится. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Топилин во время выступления на заседании комитета Государственной думы по труду и социальной политике.

Он подчеркнул. что в настоящий момент наблюдается значительное сокращение численности трудоустроенных людей, а значит вскоре будет зафиксирован дефицит рабочей силы.

"Мы исходим из того, что все-таки рабочие места в Российской Федерации, с учетом тех задач, которые перед нами поставлены руководством <…> в том числе и производительность труда, и количество, будут расти", — сказал Топилин.

По словам депутата, численность пенсионеров, в свою очередь, сократится на 4,6 млн уже к 2023 году. Такое станет возможно, благодаря повышению пенсионного возраста, передает РИА Новости.

Напомним, что 19 июля в Госдуме начнут рассматривать правительственный законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство. Инициативу уже поддержали в Комитете парламента по охране здоровья.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что проведение пенсионной реформы позволит к 2024 году увеличить средний размер пенсий до 20 тысяч рублей.

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