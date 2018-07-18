2018-07-18T09:54:38+03:00
Общество

В России водители стали меньше платить штрафов за нарушение ПДД

«Средний чек» к оплате снизился на 13%
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В российский банках из топ-30 рассказали, что в первом полугодии нынешнего года «средний чек» по штрафам за нарушение ПДД российскими водителями составил 521 рубль.

Таким образом, это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами. Как считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, на сознательность и дисциплинированность граждан оказывает весомое влияние повсеместное введение камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Основная мотивация здесь — элементарное опасение «поймать» очередной штраф из-за повсеместного распространения камер фиксации нарушений», - отметил эксперт в интервью газете «Известия».

Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, в свою очередь, уверена, роль в улучшении гражданской ответственности водителей, сыграла введенная не так давно 50-процентная скидка на своевременную оплату штрафа.

«Средний платеж приблизился к минимальному размеру штрафа, что говорит об уменьшении количества грубых нарушений. отметила, что минимальный штраф составляет 500 рублей, а если его оплатить в 20-дневный срок, то автолюбитель внесет всего 250 рублей», - отметила Столярова.

Впрочем, как сообщает сайт телеканала «360», скидка не распространяется на повторные нарушения целого ряда ПДД. Среди которых: выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора, управление незарегистрированным автомобилем, значительное превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и другие.

Кроме того, дискон отсутствует за неоплаченную парковку в Москве, так как эта сфера регулируется не федеральным, а местным законодательством.

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