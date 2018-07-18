Террорист из банды Басаева был экстрадирован в Россию из Словакии
Обвиняемый в терроризме Аслан Яндиев - член банды Шамиля Басаева, был выдан России Словакией. Такое заявление сделали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"17 июля авиарейсом "Братислава-Москва" осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", - сообщили в ФСБ.
Известно, что Яндиев находился в международном розыске долгие годы и еще около семи лет пытался избежать высылки в Россию. На родине его обвиняют в причастности к организации и осуществлению серии резонансных терактов на территории городского парка и развлекательного центра города Владикавказа. В результате тех событий 2006 года погибло множество людей, передает "Интерфакс".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент 28 участникам банды Басаева уже вынесены приговоры. Еще 16 боевиков были уничтожены во время штурма буденновской больницы в июне 1995 года. Самого главаря удалось ликвидировать в Ингушетии 10 июля 2006 года.