2018-07-18T10:20:35+03:00
Происшествия

Террорист из банды Басаева был экстрадирован в Россию из Словакии

Аслан Яндиев обвиняется в причастности к совершению серии терактов во Владикавказе в 2006 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экстрадиция задержанного была осуществлена 17 июля. Фото: Виталий Невар ТАССЭкстрадиция задержанного была осуществлена 17 июля. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Обвиняемый в терроризме Аслан Яндиев - член банды Шамиля Басаева, был выдан России Словакией. Такое заявление сделали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

"17 июля авиарейсом "Братислава-Москва" осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", - сообщили в ФСБ.

Известно, что Яндиев находился в международном розыске долгие годы и еще около семи лет пытался избежать высылки в Россию. На родине его обвиняют в причастности к организации и осуществлению серии резонансных терактов на территории городского парка и развлекательного центра города Владикавказа. В результате тех событий 2006 года погибло множество людей, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент 28 участникам банды Басаева уже вынесены приговоры. Еще 16 боевиков были уничтожены во время штурма буденновской больницы в июне 1995 года. Самого главаря удалось ликвидировать в Ингушетии 10 июля 2006 года.

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