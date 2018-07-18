Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

СЕГОДНЯ 10:42 2018-07-18T10:42:26+03:00

Больше всего ВИЧ-инфицированных в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях

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Роспотребнадзор привел данные о количестве зараженных ВИЧ в России. По данным ведомства, около миллиона человек живут в стране с таким диагнозом.

Кроме этого, как следует из доклада, за последний год в России умерли более 276 тыс. больных ВИЧ-инфекцией.

В то же время, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, наметилась определенная тенденция к снижению критических показателей заболеваемости ВИЧ. Так, если в 2011-2015 годах ежегодный прирост составлял около 10%, то в 2016 году — 4,1%, а в 2017-м — 2,2%.

Тем не менее, среднероссийская эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Более чем в трети регионов России пораженность считается высокой (более 0,5% населения). В этих субъектах федерации проживает 49,5% россиян.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях — более 1,7 тыс. на 100 тыс. населения.

Наиболее подверженной поражению ВИЧ-инфекцией категорией оказались мужчины в возрасте 35-39 лет (более 3%). Среди женщин того же возраста показатель составляет 1,6%.

Передача вируса все чаще происходит среди групп населения, которые не считаются уязвимыми. Так, более половины случаев заражения, 53,5%, связаны с гетеросексуальными контактами, сообщает газета «Известия».