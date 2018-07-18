Белый дом добился от Boeing скидки в $1 млрд на президентские самолеты

СЕГОДНЯ 10:36 2018-07-18T10:36:11+03:00

Теперь стоимость контракта на строительство двух лайнеров оценивается всего в $3,6 млрд

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Американская корпорация Boeing предоставила властям Соединенных Штатов скидку в один миллиард долларов на приобретение двух новых президентских самолетов.

Администрация президента США Дональда Трампа добивалась снижения стоимости контракта на протяжении полутора лет, поскольку глава государства хотел отметить заказ из-за завышенного "ценника". Теперь строительство двух лайнеров Boeing-747 обойдется Вашингтону всего в 3,6 млрд долларов.

Компания обязалась приступить к реализации пунктов контракта с Военно-воздушными силами страны в начале 2019 года. Окончание работ запланировано на конец 2024-го, передает The Wall Street Journal.

В настоящий момент авиапарк президента США состоит из двух самолетов, которые впервые поднялись в небо более тридцати лет назад. Тогда лидером американцев был Рональд Рейган.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп планирует не просто закупить новые самолеты, но и изменить их дизайн. Так, глава государства хочет перекрасить лайнеры в цвета национального флага - белый, синий и красный и улучшить внутреннее убранство.