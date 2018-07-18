2018-07-18T12:05:09+03:00
Происшествия

Девятый в этом году тайфун обрушился на южное побережье Китая

Порывы ветра в эпицентре шторма достигают 82 километров в час
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате шторма многие улицы оказались затопленыВ результате шторма многие улицы оказались затопленыФото: REUTERS
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В среду, 18 июля, на южное побережье Китая обрушился мощный тайфун под названием Son-Tinh ("Шаньшэнь"). Данный циклон стал уже девятым в этом регионе за последний год. Об этом сообщили в метеорологическом управлении республики.

Утром тайфун достиг побережья провинции Хайнань на одноименном острове и принес с собой сильный ветер и ливни. Под удар попали восточные районы города Ваньнин. По последним данным, порывы ветра в эпицентре шторма достигают 82 километров в час.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало Фото: REUTERS

Данных о погибших и пострадавших пока не поступалоФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Ожидается, что циклон продолжит продвигать вглубь острова со скоростью около 30 километров в час, а после обрушится на побережье северных районов Вьетнама. Уже вечером в четверг, 19 июля, ситуация на острове должна значительно улучшиться.

Между тем, в провинциях Хайнань, Гуандун, Гуанси-Чжуанском автономном районе, на северо-западе Южно-Китайского моря, в районе пролива Хайнань распространено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Циклон принес с собой сильный ветер и обильные осадки Фото: REUTERS

Циклон принес с собой сильный ветер и обильные осадкиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Данных об ущербе или пострадавших в результате буйства стихии пока не поступало, однако многие улицы оказались затоплены, а деревья повалены. Частично нарушено движение общественного транспорта, все туристические объекты Хайнаня временно закрыты, как и пляжи.

Менее чем неделю назад сайт kp.ru писал о том, что на восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун "Мария". Было эвакуировано более 600 человек, а в регионе объявили максимальный - "красный" - уровень погодной опасности.

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