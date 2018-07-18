Суд продлил домашний арест Серебренникова до 22 августа

СЕГОДНЯ 12:08 2018-07-18T12:08:58+03:00

Следствие считает, что режиссер может попытаться скрыться или изменить ход расследования в свою пользу

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Басманный суд Москвы в очередной раз продлил домашний арест российского режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенные на реализацию проекта «Платформа». Соответствующее решение об удовлетворении ходатайства органов следствия огласила судья Наталия Дударь.

"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 12 месяцев, то есть до 22 августа 2018 года", - сказала она.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов предлагал внести залог за подзащитного в размере 68 млн рублей и предоставить заявления всех 130 поручителей, но его ходатайство было отклонено.

Также в среду, 18 июля, был продлен срок домашнего ареста экс-главы департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Следствие опасалось, что в случае выхода на свободу обвиняемые попытались бы скрыться, уничтожить доказательства или склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу, а продление домашнего ареста полностью реализует их право на ознакомление с материалами уголовного дела.

Ранее сайт kp.ru не раз писал о том, что Серебренников обвиняетсях в хищении 133 млн рублей государственных средств, выделенных в 2011-2014 годах на проект популяризации современного искусства.