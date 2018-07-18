2018-07-18T12:57:26+03:00
Общество

Компания МТС опровергла сообщения о сбоях сети

Краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут могли возникнуть из-за перенастройки оборудования
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В МТС опровергли сообщения о сбояхВ МТС опровергли сообщения о сбояхФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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«Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение трех - четырех минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме», - прокомментировал один из представителей МТС ТАСС.

Ранее утром 18 июля в работе МТС, одного из самых популярных операторов России, по словам абонентов произошел сбой. Около 10:00 по московскому времени примерно 45% пользователей Downdetector стали жаловаться на неполадки со связью. Еще 45% Downdetector заявили о проблемах с мобильным интернетом и сетью, а у 9% вовсе не работают все сервисы оператора.

Как демонстрируют данные серсиса Downdetector, регистрирующий проблемы в работе платформ, сообщения о неполадках приходят от жителей многих городов России. Наибольшее число проблем зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Сочи, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и Южно-Сахалинске.

Ранее сайт kp.ru сообщал о сбоях в работе мессенджера Telegram. 27 июня пользователи платформы начали жаловаться на проблемы со входом, подключением к серверу и отправкой сообщений. Чаще всего с неполадками сталкивались жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Украины, Нидерландов и Италии. Сбои наблюдались и в странах Азии.

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