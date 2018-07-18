2018-07-18T12:39:03+03:00
Наука

Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍

Большая часть инфраструктуры всемирной сети создавалась без учета последствий изменения климата, выяснили ученые
Евгений ЧЕРНЕНКО
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большая часть интернет-инфраструктуры, которая была развернута, не учитывала последствия изменения климатабольшая часть интернет-инфраструктуры, которая была развернута, не учитывала последствия изменения климатаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В течение ближайших 15 лет в США могут быть затоплены и повреждены критические части существующей в стране интернет-инфраструктуры. Что, в свою очередь, напрочь лишит американских граждан доступа во всемирную паутину.

На этом факте настаивают американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. Эксперты подробно изучили глобальную карту физической инфраструктуры интернета. После чего сравнили ее с оценками о повышении уровня моря, представленными Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. И сделали неутешительный вывод.

«Риском для глобального интернета является то, что трансокеанические оптоволоконные кабели имеют посадочные площадки, которые будут находиться под водой в ближайшие годы из-за затопления морской водой, связанного с изменением климата», - говорят они.

По оценкам ученых, в течение ближайших 15 лет под воду уйдут 1,9 тысячи километров магистральных и 3,9 тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей. Наибольшая опасность представляется для оборудования, размещенного в Нью-Йорке, Майами и Сиэтле.

По мнению исследователей, на устранение проблемы уйдет слишком много сил и средств, пока посадочные площадки будут перемещены на возвышенность. И то, это не спасательный круг, ввиду того, что таких площадок единицы.

Во избежание проблемы ученые рекомендуют уже сейчас начать решать проблему. А именно, установить жесткие резервные трубопроводы, а также защитить существующие кабели и посадочные площадки защитными слоями, сообщает сайт «Дни.ру».

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